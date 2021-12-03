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Никто из российских лыжниц не смог выйти в полуфинал спринта на этапе КМ в Лиллехаммере

Никто из российских лыжниц не смог выйти в полуфинал спринта на этапе КМ в Лиллехаммере
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В эти минуты в Лиллехаммере (Норвегия) проходит женский спринт этапа Кубка мира. В четвертьфинал вышли две российские лыжницы, Христина Мацокина и Татьяна Сорина. Но они не смогли пробиться в полуфинал.

Мацокина заняла последнее место в своём четвертьфинале, а Сорина, допустившая фальстарт в первой попытке, в итоге стала пятой в своём четвертьфинале.

Россиянки Юлия Ступак (31-я), Вероника Степанова (40), Наталья Непряева (41), Анна Грухвина (58) и Лилия Васильева (59) не смогли преодолеть квалификацию. Они завершили выступление в спринте.

Сегодня, 3 декабря, также в Лиллехаммере проходит мужской спринт. Спринтерские гонки открыли программу второго этапа Кубка мира. Первый этап сезона проходил в Руке (Финляндия).

Лыжные гонки. Кубок мира-2021/22. Этап 2, Лиллехаммер, Норвегия
Женщины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 5
03 декабря 2021, пятница. 14:50 МСК
Окончено
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