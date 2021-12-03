Никто из российских лыжниц не смог выйти в полуфинал спринта на этапе КМ в Лиллехаммере

В эти минуты в Лиллехаммере (Норвегия) проходит женский спринт этапа Кубка мира. В четвертьфинал вышли две российские лыжницы, Христина Мацокина и Татьяна Сорина. Но они не смогли пробиться в полуфинал.



Мацокина заняла последнее место в своём четвертьфинале, а Сорина, допустившая фальстарт в первой попытке, в итоге стала пятой в своём четвертьфинале.



Россиянки Юлия Ступак (31-я), Вероника Степанова (40), Наталья Непряева (41), Анна Грухвина (58) и Лилия Васильева (59) не смогли преодолеть квалификацию. Они завершили выступление в спринте.

Сегодня, 3 декабря, также в Лиллехаммере проходит мужской спринт. Спринтерские гонки открыли программу второго этапа Кубка мира. Первый этап сезона проходил в Руке (Финляндия).