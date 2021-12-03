Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Большунов вышел в полуфинал спринта в Лиллехаммере, Терентьев, Устюгов и Ретивых — нет

Большунов вышел в полуфинал спринта в Лиллехаммере, Терентьев, Устюгов и Ретивых — нет
Комментарии

Российский лыжник Александр Большунов вышел в полуфинал спринта коньковым ходом на этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия). Он показал второй результат в своём четвертьфинале.

Другие россияне не смогли выйти в полуфинал. Александр Терентьев стал третьим в своём забеге, Сергей Устюгов — четвёртым, Глеб Ретивых — третьим.

В первом полуфинале выступят Йоханнес Клебо (Норвегия), Ховард Солос Тёугбёль (Норвегия), Эвен Нортуг (Норвегия), Ришар Жуве (Франция), Томас Хелланд Ларсен (Норвегия) и Кевин Больгер (США).

Во втором полуфинале сразятся Маркус Грате (Швеция), Лаури Вуоринен (Финляндия), Александр Большунов (Россия), Финн Хоген Крог (Норвегия), Джеймс Клинтон Скунмейкер (США) и Эрик Вальнес (Норвегия).

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021