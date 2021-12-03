В четвертьфинале спринта с Большуновым состоялся завал

В эти минуты на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лиллехаммере (Норвегия) проходят четвертьфиналы мужского спринта. В четвертьфинальном забеге, в котором участвовал россиянин Александр Большунов, произошёл завал. Двое участников упали, а третий с трудом удержался на ногах.

Большунов в итоге показал второй результат и вышел в полуфинал.

Другие россияне не смогли выйти в полуфинал. Александр Терентьев стал третьим в своём забеге, Сергей Устюгов — четвёртым, Глеб Ретивых — третьим.



В первом полуфинале выступят Йоханнес Клебо (Норвегия), Ховард Солос Тёугбёль (Норвегия), Эвен Нортуг (Норвегия), Ришар Жуве (Франция), Томас Хелланд Ларсен (Норвегия) и Кевин Болджер (США).



Во втором полуфинале сразятся Маркус Грате (Швеция), Лаури Вуоринен (Финляндия), Александр Большунов (Россия), Финн Хоген Крог (Норвегия), Джеймс Клинтон Шунмейкер (США) и Эрик Вальнес (Норвегия).