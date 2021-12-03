Александр Большунов не смог выйти в финал спринта на этапе Кубка мира в Лиллехаммере
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Российский лыжник Александр Большунов не смог выйти в финал спринта коньковым ходом на этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия). Большунов, бежавший во втором полуфинале, показал в нём третий результат, уступив 0,26 секунд финну Лаури Вуоринену, занявшему второе место.
Норвежец Йоханнес Клебо, выступавший в первом полуфинале, показал в нём лучший результат. Помимо него, в финале выступят Маркус Грате (Швеция), Ховард Солос Тёугбёль (Норвегия), Лаури Вуоринен (Финляндия), Ришар Жуве (Франция) и Томас Хелланд Ларсен (Норвегия).
Напомним, ранее из борьбы выбыли другие россияне: Александр Терентьев, Сергей Устюгов и Глеб Ретивых остановились на стадии четвертьфинала. Ещё трое российских лыжников не смогли пройти квалификацию.
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