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Вяльбе отказалась комментировать неудачные результаты российских лыжниц в спринте

Вяльбе отказалась комментировать неудачные результаты российских лыжниц в спринте
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе не стала комментировать неудачные результаты российских лыжниц в спринте на этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия). Российские лыжницы не сумели выйти в полуфинал.

«Не хочу ничего комментировать», — сказал Вяльбе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Татьяна Сорина и Христина Мацокина не смогли преодолеть 1/4 финала соревнований. А россиянки Юлия Ступак (31-я), Вероника Степанова (40), Наталья Непряева (41), Анна Грухвина (58) и Лилия Васильева (59) не смогли преодолеть квалификацию. Они завершили выступление в спринте.

Сегодня же в Лиллехаммере проходит мужской спринт. Спринтерские гонки открыли программу второго этапа Кубка мира.

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