Шведка Дальквист выиграла спринт на этапе Кубка мира в Лиллехаммере

На втором этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лиллехаммере (Норвегия) состоялся женский спринт. Победителем соревнований стала шведка Майя Дальквист.



Второе место заняла американка Джессика Диггинс, уступившая победительнице 0,35 секунды. Тройку лучших замкнула Тириль Уднес Венг из Норвегии.



Россиянки Татьяна Сорина и Христина Мацокина не смогли преодолеть 1/4 финала соревнований. А россиянки Юлия Ступак (31-я), Вероника Степанова (40), Наталья Непряева (41), Анна Грухвина (58) и Лилия Васильева (59) не смогли преодолеть квалификацию. Они завершили выступление в спринте.

Лыжные гонки. Кубок мира. Лиллехаммер (Норвегия).

Женщины. Спринт

1. Майя Дальквист (Швеция) — 3:14,07

2. Джессика Диггинс (США) + 0,35

3. Тириль Уднес Венг (Норвегия) + 0.86.