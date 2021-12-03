Йоханнес Клебо прокомментировал золото в спринте на этапе Кубка мира в Лиллехаммере

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал победу в финале спринта коньковым ходом на этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия).

«Очень тяжёлая гонка, и вся неделя после предыдущего этапа выдалась непростой. Поэтому я очень рад, что удалось сегодня победить. Считаю, что новая трасса здесь получилась удачной. Оргкомитет проделал отличную работу», — рассказал Клебо после гонки.

Напомним, Клебо на 0,58 секунды опередил своего ближайшего преследователя. Вторым финишировал другой норвежец Томас Хёлланд Ларсен. Бронзу завоевал представитель Франции Ришар Жуве.

Лучшим представителем России в спринте в Лиллехаммере стал Александр Большунов. Российский лыжник выбыл из борьбы на стадии полуфинала.