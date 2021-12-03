Сорина: мы поднимем вопрос борьбы с норвежкой, она прям по лыжам мне ехала

Российская лыжница Татьяна Сорина прокомментировала собственное выступление в спринте на втором этапе Кубка мира, который проходит в Лиллехаммере (Норвегия). Сорина не смогла преодолеть 1/4 финала.



«Фальстарт на меня не повлиял. Всё нормально. Я уже привыкла, у меня часто такое бывает. Технически пока я не готова к такой высокой скорости. Надо собраться, думаю, это со стартами придёт.



Мы сейчас поднимем вопрос борьбы с норвежкой. Она четыре раза не пустила меня вперёд: и на подъёме, и на повороте финишном, — прям по лыжам мне ехала. Причём она видела, что я с ней сравнялась, но всё равно закрывала. Такой борьбы не должно быть. Хотя это на усмотрение судей», — сказала Сорина в эфире «Матч ТВ».

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