Сорина: мы поднимем вопрос борьбы с норвежкой, она прям по лыжам мне ехала
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Российская лыжница Татьяна Сорина прокомментировала собственное выступление в спринте на втором этапе Кубка мира, который проходит в Лиллехаммере (Норвегия). Сорина не смогла преодолеть 1/4 финала.
«Фальстарт на меня не повлиял. Всё нормально. Я уже привыкла, у меня часто такое бывает. Технически пока я не готова к такой высокой скорости. Надо собраться, думаю, это со стартами придёт.
Мы сейчас поднимем вопрос борьбы с норвежкой. Она четыре раза не пустила меня вперёд: и на подъёме, и на повороте финишном, — прям по лыжам мне ехала. Причём она видела, что я с ней сравнялась, но всё равно закрывала. Такой борьбы не должно быть. Хотя это на усмотрение судей», — сказала Сорина в эфире «Матч ТВ».
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