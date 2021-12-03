Дмитрий Губерниев отреагировал на отсутствие россиян в финалах спринтов в Лиллехаммере
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Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на то, что ни один из представителей России — ни среди мужчин, ни среди женщин — не вышел в финал спринтов коньковым ходом на этапе Кубка мира в Лиллехаммере.
«И лыжники сегодня разочаровали, все россияне в спринте мимо финала! А вот биатлонисты в выходные всех победят!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
У мужчин золотую медаль завоевал норвежский лыжник Йоханнес Клебо. Вторым финишировал соотечественник Клебо Томас Хёлланд Ларсен. Бронзу завоевал француз Ришар Жуве.
У женщин золотую медаль завоевала представительница Швеции Майя Дальквист. Второй финишировала Джессика Диггинс из США. Бронзу завоевала Тириль Уднес Венг (Норвегия).
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