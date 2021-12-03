В ФЛГР указали Александру Большунову на тактическую ошибку в спринте в Лиллехаммере

Вице-президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), главный тренер сборной ХМАО по лыжным гонкам, призёр ЧМ Сергей Крянин прокомментировал выступление Александра Большунова в спринте на этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия). Большунов выбыл из борьбы на стадии полуфинала.
По мнению Крянина, Большунов допустил тактическую ошибку.
«Чуть-чуть слабинку дашь, а соперники не дремлют. Саша Большунов тоже тактически уступил. Со стороны кажется, что вроде делал всё правильно, но допустил замешательство в доли секунды и сразу оказался не в лучшей позиции. Но физически он готов хорошо.
Я думаю, наши спортсмены не сумели приспособиться к трассе, так как работали на другом рельефе. Может быть, они уже отрабатывают прохождение олимпийской дистанции с другими подъёмами и другой тактикой, не вижу ничего страшного в сегодняшнем проигрыше. Причём россияне сегодня уступали конкурентам в тактике, а физически все готовы были пройти дальше. Чисто тактика, а кому-то не хватило и везения», — приводит слова Крянина ТАСС.
- 3 декабря 2021
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