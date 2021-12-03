Юрий Бородавко оценил результаты Большунова и Устюгова, которые не вышли в финал в спринте
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал выступления Александра Большунова и Сергея Устюгова в коньковом спринте на этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия). Большунов выбыл из борьбы на стадии полуфинала, Устюгов вылетел в четвертьфинале.
«Мы все хорошо знаем уровень Александра. Выход в полуфинал — это далеко не его предел. Сегодня были определённые проблемы. Случилось два обидных сбоя. Это не позволило Саше пройти в финал, а там уже мог быть любой расклад.
Почему Устюгов вылетел на стадии четвертьфинала? На сегодняшний день у него такой уровень, такие результаты», — приводит слова Бородавко «Спорт-экспресс».
Золото в спринте завоевал норвежец Йоханнес Клебо.
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