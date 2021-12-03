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Берглунд — о падении в спринте: может, поцелуй от Эббы Андерссон мне поможет

Берглунд — о падении в спринте: может, поцелуй от Эббы Андерссон мне поможет
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Шведский лыжник Густаф Берглунд, упавший в четвертьфинальном спринтерском забеге на этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия) и затем обвинивший норвежских соперников в излишней агрессии, рассказал, что будет делать после гонки.

«Обидно. Знаю, что не так часто в сезоне удаётся выходить в полуфиналы спринта. Теперь пойду домой, расслаблюсь и так далее. Разобью ли что-то? Нет, это совсем не в моём стиле. Но, может, поцелуй от Эббы (Андерссон) или что-то в этом роде мне поможет», — приводит слова Берглунда Expressen.

Победителем гонки стал норвежец Йоханнес Клебо. В финале, куда не вышел ни один представитель России, Клебо показал результат 2.52,48. Он на 0,58 секунды опередил ближайшего преследователя.

Вторым финишировал соотечественник Клебо Томас Хёлланд Ларсен. Бронзу завоевал француз Ришар Жуве.

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