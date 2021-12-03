Майя Дальквист снялась с эстафеты после победы в спринте
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Шведская лыжница Майя Дальквист, выигравшая сегодня, 3 декабря, спринтерскую гонку свободным стилем, приняла решение досрочно завершить выступления на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия). Она, как и её партнёрша по команде Йоханна Хагстрём, не выступит в эстафете, которая намечена на воскресенье, 5 декабря.
«Идея состоит в том, чтобы провести побольше дней на высоте перед соревнованиями в Давосе и Пекине. Да, я пропущу эстафету в Лиллехаммере, но это наш изначальный план. На Олимпиаде я, конечно, буду рада пробежать эстафету», — приводит слова Дальквист Expressen.
«Хочу подняться на высоту и там потренироваться. Никогда не была в Давосе и предвкушаю поездку туда», — сказала Хагстрём.
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