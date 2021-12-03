Панжинский — о спринте: сборная не справилась с трассой. Уверен, будут сделаны выводы

Серебряный призёр Олимпиады 2010 года Александр Панжинский прокомментировал результаты российских лыжников в спринте на этапе Кубка мира в норвежском Лиллехаммере.

Напомним, лучшим представителем России в спринте стал Александр Большунов. Он выбыл из борьбы на стадии полуфинала.

«Не стоит делать выводов по одной гонке. Так же, как нельзя было делать выводов по первому этапу, что норвежцы слабые, а мы сильные. У разных трасс есть своя специфика и традиции подготовки. Сорин в эфире сказал, что это быстрая трасса, где всегда высокая скорость. Очень специфичная, где очень затяжной финиш. Наша сборная не справилась с трассой, хотя показала очень хороший результат в квалификации, особенно парни. Но позиционные ошибки не дали возможности бороться за высокие места.

Терентьев показал хорошую скорость. Он показывает, что может биться и в коньке. Александр молодой и где-то недооценил важность позиционной борьбы, он был способен на большее. Сергей Устюгов пока что не блещет в спринтерских гонках и не может проявить себя на высоких скоростях. Будут сделаны выводы, уверен. Индивидуальный коньковый спринт будет на Олимпиаде, поэтому она являлась одной из отборочных.

Специально никто к этим стартам не подводился, после отбора наши были в лучшей форме. Сейчас функционально подсели, но не стоит расстраиваться. Большинство спортсменов делают ставку на февраль. Думаю, что Большунов весь сезон пройдёт ровно с пиком на Олимпиаду», — сказал Панжинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.