Вуоринен, подрезавший Большунова: приятно видеть, что я могу обыгрывать крутых парней

Финский лыжник Лаури Вуоринен, который подрезал Александра Большунова в полуфинале в спринте на этапе Кубка мира в Лиллехаммере, прокомментировал итоги сегодняшних соревнований. В отличие от россиянина, Лаури смог пробиться в финал, но там стал только пятым.



«Честно говоря, когда я проснулся утром, у меня было плохое предчувствие. Сомневался, что смогу преодолеть квалификационный раунд. Я хорошо изучил трассу и выбрал тактику проводить первый круг так, чтобы осталось как можно больше сил. Знал, что там есть перепады высот. Приятно видеть, что мне по силам обыгрывать даже очень крутых парней. Это даёт мне уверенность, что дальше я поймаю импульс», — приводит слова Вуоринена Ilta-Sanomat со ссылкой на V Sport.