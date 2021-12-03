Видеообзор мужского спринтерского финала на этапе Кубка мира в Лиллехаммере

Сегодня, 3 декабря, на этапе Кубка мира в Лиллехаммере норвежский лыжник Йоханнес Клебо завоевал золотую медаль в спринте коньковым ходом. В финале, куда не вышел ни один представитель России, Клебо показал результат 2.52,48. Он на 0,58 секунды опередил ближайшего преследователя.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» FIS Cross-Country. Права на видео принадлежат International Ski Federation.

Вторым финишировал соотечественник Клебо Томас Хёлланд Ларсен. Бронзу завоевал француз Ришар Жуве.

Напомним, лучшим представителем России в спринте в Лиллехаммере стал Александр Большунов. Он выбыл из борьбы на стадии полуфинала.

Лыжные гонки. Кубок мира. Лиллехаммер. Мужчины. Спринт. Финал



1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.52,48

2. Томас Хёлланд Ларсен (Норвегия) +0,58

3. Ришар Жуве (Франция) +0,78