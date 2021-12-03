Лыжный акробат Максим Буров завоевал второе золото на этапе Кубка мира в Руке

Российский фристайлист Максим Буров одержал вторую победу подряд на этапе Кубка мира по лыжной акробатике в Руке (Финляндия).
Во второй день соревнований прыжок российского спортсмена был оценён судьями в 123,08 балла. Вторым стал китаец Цзя Цзунъян (122,57). Третье место занял швейцарец Ноэ Рот (121,27). Россиянин Станислав Никитин стал 10-м (108,60), Илья Буров — 19-м (102,26).
Видео можно посмотреть на странице FISfreestyle в «Твиттере». Права на видео принадлежат International Ski Federation.
Накануне Максим Буров также выиграл соревнования в лыжной акробатике с прыжком на 122,17 балла.
У женщин лучший результат среди россиянок показала Анастасия Прыткова (82,81), ставшая 9-й. Есения Пантюхова заняла 12-е место (78,12), Любовь Никитина – 17-е (74,02). Победу одержала китаянка Сюй Ментао (99,42), второй стала её соотечественница Кун Фаньюй (95,52), третьей – белорусская спортсменка Анна Гуськова (94,60).
Сегодня, 3 декабря, позднее состоятся командные соревнования.
- 3 декабря 2021
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