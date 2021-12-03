Россияне завоевали командное серебро на этапе КМ по лыжной акробатике
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Сборная России завоевала серебро в командных соревнованиях по лыжной акробатике на первом этапе Кубка мира по фристайлу в Руке (Финляндия).
Команда, в составе которой выступали Любовь Никитина, Станислав Никитин и Максим Буров, в сумме набрала 326,48 балла. Выиграли командные соревнования спортсмены из Китая (343,24). Бронзовыми призёрами стали украинские фристайлисты (291,55).
Ранее на этапе Кубка мира в Руке россиянин Максим Буров завоевал две золотые медали в личных соревнованиях.
23-летний Буров – трёхкратный чемпион мира и двукратный обладатель малого Кубка мира в зачёте акробатики.
Следующий этап Кубка мира также состоится в Руке 10-11 декабря. Спортсмены выступят в индивидуальных и командных соревнованиях.
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