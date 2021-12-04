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Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022, 2-й этап, Лиллехаммер, мужчины, общий зачёт, 4 декабря

Общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам: Йоханнес Клебо увеличил отрыв от Большунова
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По итогам мужской «разделки» на 15 км в рамках второго этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Лиллехаммере лидерство в общем зачёте сохранил норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо. Он увеличил отрыв от россиянина Александра Большунова до 23 очков. Алексей Червоткин поднялся на третье место.

Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины
1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) – 256.
2. Александр Большунов (Россия) – 233.
3. Алексей Червоткин (Россия) – 162.
4. Эрик Вальнес (Норвегия) – 160.
5. Сергей Устюгов (Россия) – 150.
6. Александр Терентьев (Россия) – 141.
7. Ришар Жуве (Франция) — 138.
8. Михал Новак (Чехия) — 123.
9. Иван Якимушкин (Россия) – 110.
10. Ховард Солос Тёугбёль (Норвегия) — 103...
15. Артём Мальцев (Россия) — 88...
17. Илья Семиков (Россия) — 80...
25. Глеб Ретивых (Россия) — 48...
35. Андрей Ларьков (Россия) — 31...
47. Денис Спицов (Россия) — 20...
79. Александр Бессмертных (Россия) — 2.

Лыжные гонки: общий зачёт Кубка мира 2021-2022
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