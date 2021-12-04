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Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022, 2-й этап, Лиллехаммер, мужчины, зачёт дистанционных гонок

Кубок мира по лыжным гонкам, зачёт дистанционных гонок: россияне занимают три первых места
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Российский лыжник Александр Большунов сохранил лидерство в зачёте дистанционных гонок после «разделки» на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере, несмотря на 14-е место. Алексей Червоткин поднялся на вторую строчку.

Лыжные гонки. Кубок мира. Зачёт дистанционных гонок. Мужчины
1. Александр Большунов (Россия) – 178.
2. Алексей Червоткин (Россия) – 162.
3. Сергей Устюгов (Россия) — 132.
4. Михал Новак (Чехия) — 105.
5. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) — 102.
6. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 100.
7. Ийво Нисканен (Финляндия) – 100.
8. Иван Якимушкин (Россия) – 98.
9. Артём Мальцев (Россия) — 88.
10. Илья Семиков (Россия) — 80...
25. Андрей Ларьков (Россия) — 31...
32. Денис Спицов (Россия) — 20...
38. Александр Бессмертных (Россия) — 2.

Лыжные гонки: общий зачёт Кубка мира 2021-2022
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