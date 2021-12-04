Кубок мира по лыжным гонкам, зачёт дистанционных гонок: россияне занимают три первых места

Российский лыжник Александр Большунов сохранил лидерство в зачёте дистанционных гонок после «разделки» на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере, несмотря на 14-е место. Алексей Червоткин поднялся на вторую строчку.

Лыжные гонки. Кубок мира. Зачёт дистанционных гонок. Мужчины

1. Александр Большунов (Россия) – 178.

2. Алексей Червоткин (Россия) – 162.

3. Сергей Устюгов (Россия) — 132.

4. Михал Новак (Чехия) — 105.

5. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) — 102.

6. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 100.

7. Ийво Нисканен (Финляндия) – 100.

8. Иван Якимушкин (Россия) – 98.

9. Артём Мальцев (Россия) — 88.

10. Илья Семиков (Россия) — 80...

25. Андрей Ларьков (Россия) — 31...

32. Денис Спицов (Россия) — 20...

38. Александр Бессмертных (Россия) — 2.