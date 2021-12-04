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Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022, 2-й этап, Лиллехаммер, женщины, общий зачёт, 4 декабря

Общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам: Карлссон вышла в лидеры, Непряева — 8-я
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Шведская лыжница Фрида Карлссон, выигравшая «разделку» на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере, возглавила общий зачёт. Лучшая из россиянок, Наталья Непряева, поднялась на восьмую строчку.

Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт. Женщины
1. Фрида Карлссон (Швеция) – 320.
2. Терезе Йохауг (Норвегия) – 260.
3. Майя Дальквист (Швеция) – 227.
4. Рози Бреннен (США) – 210.
5. Джессика Диггинс (США) — 163.
6. Эбба Андерссон (Швеция) — 126.
7. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 121.
8. Наталья Непряева (Россия) – 121.
9. Катарина Хенниг (Германия) – 119.
10. Йоханна Хагстрём (Швеция) – 118...
19. Татьяна Сорина (Россия) — 78...
22. Юлия Ступак (Россия) – 64...
34. Лилия Васильева (Россия) – 27...
41. Анастасия Рыгалина (Россия) – 18…
45. Вероника Степанова (Россия) — 14...
57. Мария Истомина (Россия) – 7
58. Анастасия Фалеева (Россия) – 7
63. Яна Кирпиченко (Россия) – 4.
64. Христина Мацокина (Россия) — 4.

Зачёт Кубка мира по лыжным гонкам 2021-2022
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