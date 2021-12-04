Общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам: Карлссон вышла в лидеры, Непряева — 8-я

Шведская лыжница Фрида Карлссон, выигравшая «разделку» на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере, возглавила общий зачёт. Лучшая из россиянок, Наталья Непряева, поднялась на восьмую строчку.

Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт. Женщины

1. Фрида Карлссон (Швеция) – 320.

2. Терезе Йохауг (Норвегия) – 260.

3. Майя Дальквист (Швеция) – 227.

4. Рози Бреннен (США) – 210.

5. Джессика Диггинс (США) — 163.

6. Эбба Андерссон (Швеция) — 126.

7. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 121.

8. Наталья Непряева (Россия) – 121.

9. Катарина Хенниг (Германия) – 119.

10. Йоханна Хагстрём (Швеция) – 118...

19. Татьяна Сорина (Россия) — 78...

22. Юлия Ступак (Россия) – 64...

34. Лилия Васильева (Россия) – 27...

41. Анастасия Рыгалина (Россия) – 18…

45. Вероника Степанова (Россия) — 14...

57. Мария Истомина (Россия) – 7

58. Анастасия Фалеева (Россия) – 7

63. Яна Кирпиченко (Россия) – 4.

64. Христина Мацокина (Россия) — 4.