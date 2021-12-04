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«Да, чёрт возьми!» Йоханнес Клебо опубликовал пост после победы в спринте в Лиллехаммере

«Да, чёрт возьми!» Йоханнес Клебо опубликовал пост после победы в спринте в Лиллехаммере
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Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, норвежский лыжник Йоханнес Клебо опубликовал пост в своём «инстаграме» после победы в спринте свободным стилем на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере.

«Да, чёрт возьми!» — подписал снимок норвежец.

Пост доступен в «инстаграме» Йоханнеса Клебо

В финале, куда не вышел ни один представитель России, Клебо показал результат 2.52,48. Он на 0,58 секунды опередил ближайшего преследователя. Вторым финишировал его соотечественник Томас Хёлланд Ларсен. Бронзу завоевал француз Ришар Жуве. Лучшим представителем России в спринте в Лиллехаммере стал Александр Большунов. Он выбыл из борьбы на стадии полуфинала.

Клебо также является шестикратным чемпионом мира, обладателем Кубка мира сезонов-2017/2018 и 2018/2019, победителем многодневной гонки «Тур де Ски» сезона-2018/2019.

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