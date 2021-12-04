Петухов объяснил неудачи Большунова и Терентьева в спринте на этапе КМ в Лиллехаммере

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года, чемпион мира 2013 года российский лыжник Алексей Петухов высказался об отсутствии россиян в коньковом спринтерском финале на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия). Соревнования выиграл норвежец Йоханнес Клебо.
«Терентьеву не хватает опыта, видно, что сил достаточно, физически он хорошо готов. Неправильно выбранная позиция на дистанции не позволила ему приехать в числе лучших двух спортсменов. Видно, как он старается, как он мощно провёл подготовительный период, и у него всё удачно сложилось в Руке. Самое главное, быть на позитиве, ставить дальше новые задачи, не расстраиваться, потому что победы ещё обязательно придут.
Мы соревновались на другом кругу в Лиллехаммере. Здесь же круг достаточно пологий и, с одной стороны, достаточно простой, а с другой, не очень, потому что по равнине всегда приходится много работать. На примере Саши Большунова было видно, что он выбрал лидирующую тактику, практически все силы отдал мощному бегу по всей дистанции, а те, кто отсиделись в конце, на финише оказались более свежими. Этап не в нашу пользу, но я думаю, ребята готовятся и в Давосе, где будет гонка в условиях высоты, постараются завоевать медали», — цитирует Петухова Metaratings.
- 4 декабря 2021
-
09:40
-
09:26
-
09:00
- 3 декабря 2021
-
20:59
-
19:54
-
19:14
-
18:59
-
18:33
-
18:20
-
18:05
-
17:54
-
17:48
-
17:45
-
17:21
-
17:06
-
17:05
-
16:58
-
16:57
-
16:56
-
16:55
-
16:49
-
16:49
-
16:41
-
16:39
-
16:38
-
16:33
-
16:29
-
16:27
-
16:22
-
16:16
-
16:14
-
16:05
-
16:00
-
15:57
-
15:54