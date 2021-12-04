Петухов объяснил неудачи Большунова и Терентьева в спринте на этапе КМ в Лиллехаммере

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года, чемпион мира 2013 года российский лыжник Алексей Петухов высказался об отсутствии россиян в коньковом спринтерском финале на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия). Соревнования выиграл норвежец Йоханнес Клебо.

«Терентьеву не хватает опыта, видно, что сил достаточно, физически он хорошо готов. Неправильно выбранная позиция на дистанции не позволила ему приехать в числе лучших двух спортсменов. Видно, как он старается, как он мощно провёл подготовительный период, и у него всё удачно сложилось в Руке. Самое главное, быть на позитиве, ставить дальше новые задачи, не расстраиваться, потому что победы ещё обязательно придут.

Мы соревновались на другом кругу в Лиллехаммере. Здесь же круг достаточно пологий и, с одной стороны, достаточно простой, а с другой, не очень, потому что по равнине всегда приходится много работать. На примере Саши Большунова было видно, что он выбрал лидирующую тактику, практически все силы отдал мощному бегу по всей дистанции, а те, кто отсиделись в конце, на финише оказались более свежими. Этап не в нашу пользу, но я думаю, ребята готовятся и в Давосе, где будет гонка в условиях высоты, постараются завоевать медали», — цитирует Петухова Metaratings.