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«Я убедился, что он не исчез». Тренер норвежцев — о победе Йоханнеса Клебо в спринте

«Я убедился, что он не исчез». Тренер норвежцев — о победе Йоханнеса Клебо в спринте
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Тренер спринтерской группы сборной Норвегии по лыжным гонкам Арильд Монсен прокомментировал победу подопечного Йоханнеса Клебо в коньковой спринтерской гонке на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере на фоне его конфликта со спонсором норвежской федерации.

«Ему ни в коем случае нельзя выходить из игры. Это было самым важным аспектом для меня. Я убедился, что он не исчез. Что значит «не выходить из игры»? Это могло быть следствием всей этой суматохи. Моя ответственность как тренера заключается в том, чтобы он не выключался из процесса. После подобных вещей я всегда должен убеждаться, что спортсмен не выключился, что он не идёт один в свою комнату и не обедает отдельно от команды.

Я сказал ему, что мы должны сосредоточиться на гонке. Должны вырвать наилучшие стартовые номера, чтобы справиться с ней наилучшим образом. Я не углублялся в дискуссию, связанную со спонсором. Моя работа заключается в том, чтобы он выступал как можно лучше и не стал одиночкой в команде», — приводит слова Монсена VG.

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