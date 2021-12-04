Норвежский журналист связал прогресс Терентьева с «допинг-историей» тренера Бородавко

Норвежский журналист Эстен Сетер опубликовал статью на сайте издания Dagbladet, где высказался о прогрессе российского лыжника Александра Терентьева, который является подопечным Юрия Бородавко.

Напомним, на первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия) Терентьев неожиданно выиграл спринт, обогнав на финише признанного спринтера норвежца Йоханнеса Клебо.

«Успехи Александра на юниорском ЧМ заставили его найти нового тренера. Но это решение нельзя отнести к безопасным. Последние два сезона Терентьев занимался в тренировочной группе скандального Юрия Бородавко и смог переварить очень большие объёмы. Тренировочный режим Бородавко тяжёлый, но давний тренер национальной сборной, к сожалению, тесно связан с допингом. Он объяснял допинговые случаи среди лыжников тем, что не имел полного контроля над их повседневной жизнью.

Это, конечно, правда, но она плохо рифмуется с тем, как Бородавко вступил в жёсткую схватку с Ильёй Черноусовым – бронзовым призёром марафона в Сочи и единственным русским, который тогда остался вне подозрений. Бородавко обвинил жителя Швейцарии в том, что он умалчивает о допинговых схемах русских за рубежом.

Систематическая ложь и сотрудничество с имеющими допинговую историю тренерами означает, что недоверие между лыжными гигантами может расти. Очень печально, что русские вырастили молодого лыжника, способного обыгрывать Йоханнеса Клебо в его стиле, в таких условиях. Учитывая, что впереди много спринтерских поединков на высшем уровне, хорошо бы, если бы это был просто спорт. Но российский топ-спорт пока работает по-другому», — написал Сетер.