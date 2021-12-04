«Выглядит как политическое решение». Журова — о недопуске фристайлистов в США и Канаду

Депутат Государственной Думы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова высказалась о недопуске российских фристайлистов на этапы Кубка мира в США и Канаде из-за непризнания российской вакцины от коронавируса.

«Это была ожидаемая ситуация. Сейчас вопрос только к международной федерации: они должны были договориться с организаторами — властями США и Канады. Надеюсь, наша федерация отработала хорошо: наверняка они писали письма в международную. Такая же ситуация возникла с конькобежцами. Они сидели три дня в Амстердаме, потом вернулись в Россию, и когда до Кубка мира осталось два дня, их всё-таки пустили. Вообще это выглядит как политическое решение.

Если спортсмены будут судиться, они могут отсудить деньги, потому что есть указ Байдена, который делает исключение для спортсменов. Просто чиновники, которые делают разрешительные документы для спортсменов, должны быть расторопнее. Вообще не пускает авиакомпания, а не власти США. Авиакомпания боится нарваться на штраф и ждёт разрешительные документы», — приводит слова Журовой «РБК-Спорт».