Червоткин прокомментировал 4-е место в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира

Российский лыжник Алексей Червоткин, занявший четвёртое место в гонке свободным стилем на 15 км в рамках этапа Кубка мира в Лиллехаммере, прокомментировал свой результат.

«С одной стороны, на Кубке мира и четвёртое место — хороший результат, ведь это не чемпионат мира или Олимпиада. Лыжи по сравнению с Рукой работали отлично. Да, сегодня я лучший в команде, а завтра могу откатиться – не акцентировал бы на этом внимания. Но всё же у меня больше получается классический ход. Где хотел бы бежать в эстафете? Куда поставят тренеры. Надеюсь на классический этап», — сказал Червоткин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в Лиллехаммере (Норвегия) завершилась мужская коньковая индивидуальная гонка на 15 км в рамках второго этапа Кубка мира по лыжным гонкам. Победил в ней норвежец Симен Хегстад Крюгер, вторым стал другой норвежец Ханс Кристер Холунд, третьим – Мартин Лёвстрем Нюэнгет.