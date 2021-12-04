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Дмитрий Губерниев отреагировал на неудачное выступление российских лыжников в «разделке»

Дмитрий Губерниев отреагировал на неудачное выступление российских лыжников в «разделке»
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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на неудачное выступление российских лыжников в гонке на 15 км с раздельным стартом на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере. Победителем стал норвежец Симен Хегстад Крюгер, вторым — его соотечественник Ханс Кристер Холунд, третьим – ещё один представитель Норвегии Мартин Лёвстрем Нюэнгет.

Лучший результат среди россиян показал Алексей Червоткин, который занял четвёртое место. Действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» Александр Большунов продемонстрировал лишь 15-й результат.

«А наши лыжники как с такой командой сегодня снова без медалей? Кто объяснит?» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Сегодня, 4 декабря, в Лиллехаммере также пройдёт женская «разделка».

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