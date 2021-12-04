Российский лыжник Белов, ставший 37-м в гонке на 15 км: рассчитывал побороться за топ-6

Российский лыжник Евгений Белов, занявший 37-е место в гонке свободным стилем на 15 км в рамках этапа Кубка мира в Лиллехаммере, высказал мнение о результате и подготовке к заезду.

«Тяжело было. Рассчитывал побороться за топ-6. Три дня назад была интервальная тренировка, но там мы на максимуме не бежали, а в гонке на максимуме работать не смог. Не то состояние ещё. Я ведь в Муонио заболел и пять дней не тренировался. Не успел набрать форму», — сказал Белов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в Лиллехаммере (Норвегия) завершилась мужская коньковая индивидуальная гонка на 15 км в рамках второго этапа Кубка мира по лыжным гонкам. Её победителем стал норвежец Симен Хегстад Крюгер, вторым стал другой норвежец Ханс Кристер Холунд, третьим – Мартин Лёвстрем Нюэнгет.

Лучший результат среди россиян показал Алексей Червоткин, он занял четвёртое место.