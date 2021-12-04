Стала известна динамика прохождения отсечек российскими лыжниками в «разделке»

В Лиллехаммере (Норвегия) прошла мужская коньковая индивидуальная гонка на 15 км в рамках второго этапа Кубка мира по лыжным гонкам. Лучший результат среди россиян показал Алексей Червоткин, он занял четвёртое место. Действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» Александр Большунов стал 14-м.
В «телеграм-канале» «Лыжная классика (Вадим Спицын)» приведена динамика прохождения отсечек российскими лыжниками.
Победителем гонки стал норвежец Симен Хегстад Крюгер. Второй результат показал его соотечественник Ханс Кристер Холунд. Бронза у ещё одного представителя Норвегии Мартина Лёвстрема Нюэнгета.
Сегодня, 4 декабря на старт коньковой «разделки» на 10 км выйдут женщины, гонка начнётся в 14:00 мск. Россию представят: Лилия Васильева, Анастасия Рыгалина, Мария Истомина, Вероника Степанова, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Юлия Ступак.
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