Егор Сорин отреагировал на жалобы Большунова и других россиян на работу лыж

Тренер сборной России Егор Сорин ответил на претензии лыжников национальной команды к работе лыж в сегодняшней индивидуальной гонке на 15 км в рамках этапа Кубка мира в Лиллехаммере.
«Пообщался почти со всеми ребятами, и не все жалуются на лыжи. Есть спортсмены, которые сказали, что на второй части дистанции лыжи даже в раскат стали ехать хуже под ногой. Но, например, Мальцев, просто сказал, что он сильно накушался, когда ехал круг за Крюгером. Говорит, что его сковало и ничего на последнем круге не смог сделать.
Поэтому по смазке и работе сервиса сейчас сложно давать оценку. Нужно спокойно со всеми разобраться и поговорить. Но видно, что вся команда просела на второй части. Как мне кажется, это всё-таки больше была тактика норвежцев — первую часть пройти спокойно, а на последнем круге пройти на максимуме», — сказал Сорин в эфире «Матч ТВ».
- 4 декабря 2021
-
14:57
-
14:57
-
14:34
-
14:23
-
14:13
-
14:12
-
14:08
-
14:08
-
14:04
-
14:00
-
14:00
-
13:59
-
13:52
-
13:51
-
13:47
-
13:35
-
13:35
-
13:35
-
13:29
-
13:28
-
13:26
-
13:24
-
13:19
-
13:09
-
12:06
-
12:00
-
11:55
-
11:33
-
11:22
-
10:41
-
10:35
-
09:40
-
09:26
-
09:00
- 3 декабря 2021
-
20:59