Егор Сорин отреагировал на жалобы Большунова и других россиян на работу лыж

Тренер сборной России Егор Сорин ответил на претензии лыжников национальной команды к работе лыж в сегодняшней индивидуальной гонке на 15 км в рамках этапа Кубка мира в Лиллехаммере.

«Пообщался почти со всеми ребятами, и не все жалуются на лыжи. Есть спортсмены, которые сказали, что на второй части дистанции лыжи даже в раскат стали ехать хуже под ногой. Но, например, Мальцев, просто сказал, что он сильно накушался, когда ехал круг за Крюгером. Говорит, что его сковало и ничего на последнем круге не смог сделать.

Поэтому по смазке и работе сервиса сейчас сложно давать оценку. Нужно спокойно со всеми разобраться и поговорить. Но видно, что вся команда просела на второй части. Как мне кажется, это всё-таки больше была тактика норвежцев — первую часть пройти спокойно, а на последнем круге пройти на максимуме», — сказал Сорин в эфире «Матч ТВ».