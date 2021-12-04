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Бородавко: не хочу говорить про не самые лучшие лыжи, лучше бы это объяснили сервисёры

Бородавко: не хочу говорить про не самые лучшие лыжи, лучше бы это объяснили сервисёры
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о результатах индивидуальной гонки на 15 км в рамках этапа Кубка мира в Лиллехаммере.

«Я не хочу говорить про не самые лучшие лыжи, лучше бы это объяснили сервисёры. По отметкам вторая половина круга у нас была не самая лучшая, а это спусковая часть. Мы из этого извлечём хоть какой-то позитив, это наши плюсы, за счёт чего мы можем в будущем не проиграть», — сказал Бородавко в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в Лиллехаммере (Норвегия) завершилась мужская коньковая индивидуальная гонка на 15 км в рамках второго этапа Кубка мира по лыжным гонкам. Её победителем стал норвежец Симен Хегстад Крюгер, вторым стал другой норвежец Ханс Кристер Холунд, третьим – Мартин Лёвстрем Нюэнгет.

Лучший результат среди россиян показал Алексей Червоткин, который занял четвёртое место.

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