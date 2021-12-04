Юрий Бородавко связал результаты российских лыжников с «психологической расслабленностью»

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал выступление подопечных в коньковой «разделке» на 15 км на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия). Лучшим из россиян стал Алексей Червоткин (4-е место). Весь пьедестал гонки заняли норвежцы.

«Червоткин оставался в шаге и был близок, боролся с норвежцами. Только на финишной уже уступил. Что касается анализа гонки, остальные ребята откатились чуток подальше. Может быть, наступила психологическая расслабленность после первого этапа в Финляндии. Всё наладится и восстановится. Плюс, были не самые лучшие лыжи. На такой плотности это сыграло свою роль», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.