Бородавко объявил, что Терентьев будет бежать эстафету за вторую сборную России

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о составах национальных сборных на мужские эстафетные гонки в рамках второго этапа Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия). Они пройдут завтра, 5 декабря.

«Червоткин, Большунов, Спицов и Терентьев в эстафете? Терентьев, скорее всего, побежит первый этап за вторую команду, пойдёт классикой. А по первой команде уже с тренерами определим, кто что побежит», — сказал Бородавко в эфире «Матч ТВ».