Бородавко объявил, что Терентьев будет бежать эстафету за вторую сборную России
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о составах национальных сборных на мужские эстафетные гонки в рамках второго этапа Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия). Они пройдут завтра, 5 декабря.
«Червоткин, Большунов, Спицов и Терентьев в эстафете? Терентьев, скорее всего, побежит первый этап за вторую команду, пойдёт классикой. А по первой команде уже с тренерами определим, кто что побежит», — сказал Бородавко в эфире «Матч ТВ».
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