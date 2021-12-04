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Бородавко: трудно сказать, придерживаются ли соперники новых правил со смазками без фтора

Бородавко: трудно сказать, придерживаются ли соперники новых правил со смазками без фтора
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал выступление подопечных в коньковой «разделке» на 15 км на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия). Лучшим из россиян стал Алексей Червоткин (4-е место). Весь пьедестал гонки заняли норвежцы.

«Саша Большунов в определённый момент сравнялся с лидерами. Не хочу быть мерилом по лыжам, но все спортсмены сказали, что лыжи были не лучшие. Сервис тоже старался, максимально подбирали и тестировали. Знаю, что уже начали придерживаться новых правил, связанных со смазками без фтора. Пользуются ли этими правилами другие спортсмены и сервисы — трудно сказать. Если говорить по отсечкам, которые проходили лыжники, у нас основой проигрыш был во второй половине на спуске», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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