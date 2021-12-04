Вероника Степанова: российский биатлон раскручен лучше лыж, хоть там и есть плохие актёры

22-летняя российская лыжница Вероника Степанова высказалась о росте популярности лыжных гонок.
«Знаю, что моя открытость в соцсетях — это хорошо для журналистов. Лыжный спорт — это такое же шоу, как и биатлон. Биатлон в этом плане раскручен побольше сейчас, хоть у нас и есть там плохие актёры. Не без этого. А так мы движемся в правильном направлении, и я стараюсь пропагандировать спорт и вообще здоровый образ жизни через свой «инстаграм», — сказала Степанова в эфире «Матч ТВ».
В данный момент в Лиллехаммере (Норвегия) проходит второй этап Кубка мира по лыжным гонкам, где российские лыжницы, в том числе Степанова, выступят в коньковой «разделке» на 10 км. В прошедшей ранее мужской гонке весь пьедестал заняли норвежцы, лучшим из россиян стал Алексей Червоткин (4-е место).
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