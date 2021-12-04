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Степанова оценила конфликт Клебо с норвежской федерацией

Степанова оценила конфликт Клебо с норвежской федерацией
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22-летняя российская лыжница Вероника Степанова высказалась о завершившемся конфликте трёхкратного олимпийского чемпиона норвежца Йоханнеса Клебо со спонсором национальной федерации.

Напомним, спортсмен отказывался выступать в комбинезоне с логотипом партнёра Федерации лыжных гонок Норвегии — стримингового сервиса Viaplay.

«Позиция Клебо немного странная, потому что всё-таки есть контракт между спортсменом и федерацией. Почему он всё-таки согласился выступать в Лиллехаммере? Наверное, ему показали некоторые пунктики, которые сделали юристы: «Ты будешь платить хорошую сумму штрафа». Вряд ли ему насыпали мешок денег. У него и так было много конфликтов со сборной», — сказала Степанова в эфире «Матч ТВ».

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