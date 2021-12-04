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Вероника Степанова: хочу попробовать себя на четвёртом этапе в эстафете

Вероника Степанова: хочу попробовать себя на четвёртом этапе в эстафете
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22-летняя российская лыжница Вероника Степанова поделилась ожиданиями от выступления в коньковой «разделке» на 10 км на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия). Гонка уже стартовала.

Помимо Степановой в состав на гонку вошли: Лилия Васильева, Анастасия Рыгалина, Мария Истомина, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Юлия Ступак.

«Конечно, хочется получить опыт на высшем уровне, показать всем своим зрителям, которые ждут мои результаты, на что я способна. Какой результат устроит в «разделке»? Топ-20 — точно. Даже, думаю, топ-15.

Хотелось бы попробовать себя на четвёртом этапе в эстафете, потому что для своих болельщиков я больше знаменита своими финишами. Меня это не пугает. Я это всё убираю из головы, нет каких-то волнений и ожиданий — просто выхожу и показываю то, что умею», — сказала Степанова в эфире «Матч ТВ».

Лыжные гонки. Кубок мира-2021/22. Этап 2, Лиллехаммер, Норвегия
Женщины. 10 км. Свободный стиль.
04 декабря 2021, суббота. 14:00 МСК
Идёт
1
Фрида Карлссон
Швеция
26:58.4
2
Терезе Йохауг
Норвегия
+0.3
3
Рози Бреннен
США
+11.3
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