Клебо: мог бы продолжить пресс-конференцию и сказать «Без комментариев» ещё 17 раз
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Норвежский лыжник Йоханнес Клебо поделился мнением о словах экс-лыжника Петтера Нортуга, резко раскритиковавшего норвежскую федерацию, позволившую журналистам задавать Йоханнесу десятки однотипных вопросов по поводу его взаимоотношений с Viaplay. Клебо постоянно отвечал фразой «Без комментариев», и Нортуг предположил, что после такого скандала Йоханнес уйдёт из сборной Норвегии.
«Петтер вправе говорить, что ему хочется. Я просто сидел на пресс-конференции и отвечал на те вопросы, на которые хотел отвечать, и не отвечал на то, на что отвечать не хотел. Мне не хотелось больше говорить об этом (о конфликте с федерацией и Viaplay). Я мог бы и дальше там сидеть, говорить «Без комментариев» ещё 17 раз», — приводит слова Клебо Expressen.
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