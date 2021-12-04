Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Карлссон выиграла «разделку» в Лиллехаммере, обогнав Йохауг. Лучшая из россиянок — 5-я

Карлссон выиграла «разделку» в Лиллехаммере, обогнав Йохауг. Лучшая из россиянок — 5-я
Комментарии

В Лиллехаммере (Норвегия) завершилась женская коньковая индивидуальная гонка на 10 км в рамках второго этапа Кубка мира по лыжным гонкам. Победу в ней одержала шведка Фрида Карлссон, обогнав норвежку Терезе Йохауг на 0,3 секунды. Тройку призёров замкнула американка Рози Бреннен.

Лучший результат среди россиянок показала Наталья Непряева, она заняла пятое место.

Лыжные гонки. Кубок мира. Лиллехаммер. Женщины. Индивидуальная гонка, свободный стиль, 10 км

1. Фрида Карлссон (Швеция) – 26.58,4
2. Терезе Йохауг (Норвегия) – отставание +0,3 секунды
3. Рози Бреннен (США) + 11,3
4. Хелене Марие Фоссесхольм (Норвегия) +16,0
5. Наталья Непряева (Россия) +28,5...
8. Татьяна Сорина +35,8…
17. Вероника Степанова +1.01,6…
19. Анастасия Рыгалина +1.09,8…
22. Юлия Ступак +1.19,7…
28. Лилия Васильева +1.30,7…
40. Мария Истомина +1.49,3.

Лыжные гонки. Кубок мира-2021/22. Этап 2, Лиллехаммер, Норвегия
Женщины. 10 км. Свободный стиль.
04 декабря 2021, суббота. 14:00 МСК
Окончено
1
Фрида Карлссон
Швеция
26:58.4
2
Терезе Йохауг
Норвегия
+0.3
3
Рози Бреннен
США
+11.3

Ранее в мужской «разделке» на 15 км норвежцы заняли весь пьедестал: победителем стал норвежец Симен Хегстад Крюгер, вторым стал другой норвежец Ханс Кристер Холунд, третьим – Мартин Лёвстрем Нюэнгет. Лучший результат среди россиян показал Алексей Червоткин, который занял четвёртое место.

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021