Карлссон выиграла «разделку» в Лиллехаммере, обогнав Йохауг. Лучшая из россиянок — 5-я

В Лиллехаммере (Норвегия) завершилась женская коньковая индивидуальная гонка на 10 км в рамках второго этапа Кубка мира по лыжным гонкам. Победу в ней одержала шведка Фрида Карлссон, обогнав норвежку Терезе Йохауг на 0,3 секунды. Тройку призёров замкнула американка Рози Бреннен.

Лучший результат среди россиянок показала Наталья Непряева, она заняла пятое место.

Лыжные гонки. Кубок мира. Лиллехаммер. Женщины. Индивидуальная гонка, свободный стиль, 10 км

1. Фрида Карлссон (Швеция) – 26.58,4

2. Терезе Йохауг (Норвегия) – отставание +0,3 секунды

3. Рози Бреннен (США) + 11,3

4. Хелене Марие Фоссесхольм (Норвегия) +16,0

5. Наталья Непряева (Россия) +28,5...

8. Татьяна Сорина +35,8…

17. Вероника Степанова +1.01,6…

19. Анастасия Рыгалина +1.09,8…

22. Юлия Ступак +1.19,7…

28. Лилия Васильева +1.30,7…

40. Мария Истомина +1.49,3.

Ранее в мужской «разделке» на 15 км норвежцы заняли весь пьедестал: победителем стал норвежец Симен Хегстад Крюгер, вторым стал другой норвежец Ханс Кристер Холунд, третьим – Мартин Лёвстрем Нюэнгет. Лучший результат среди россиян показал Алексей Червоткин, который занял четвёртое место.