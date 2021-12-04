Карлссон и Йохауг обнялись после гонки. Фрида обошла Терезе на 0,3 секунды

Шведская лыжница Фрида Карлссон и норвежка Терезе Йохауг обнялись после индивидуальной гонки на 10 км в рамках второго этапа Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия). Шведка опередила норвежку на 0,3 секунды.

Россию в «разделке» представляли Лилия Васильева, Анастасия Рыгалина, Мария Истомина, Вероника Степанова, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Юлия Ступак. Лучшей из россиянок стала Непряева, занявшая пятое место.

Карлссон — чемпионка мира 2019 года в эстафете. Йохауг — олимпийская чемпионка 2010 года в эстафете, 14-кратная чемпионка мира, трёхкратная обладательница Кубка мира в общем зачёте.

Ранее сегодня, 4 декабря, в мужской «разделке» весь пьедестал заняли норвежцы: Симен Хегстад Крюгер, Ханс Кристер Холунд и Мартин Лёвстрем Нюэнгет соответственно.