Карлссон и Йохауг обнялись после гонки. Фрида обошла Терезе на 0,3 секунды

Шведская лыжница Фрида Карлссон и норвежка Терезе Йохауг обнялись после индивидуальной гонки на 10 км в рамках второго этапа Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия). Шведка опередила норвежку на 0,3 секунды.
Россию в «разделке» представляли Лилия Васильева, Анастасия Рыгалина, Мария Истомина, Вероника Степанова, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Юлия Ступак. Лучшей из россиянок стала Непряева, занявшая пятое место.
Карлссон — чемпионка мира 2019 года в эстафете. Йохауг — олимпийская чемпионка 2010 года в эстафете, 14-кратная чемпионка мира, трёхкратная обладательница Кубка мира в общем зачёте.
Ранее сегодня, 4 декабря, в мужской «разделке» весь пьедестал заняли норвежцы: Симен Хегстад Крюгер, Ханс Кристер Холунд и Мартин Лёвстрем Нюэнгет соответственно.
- 4 декабря 2021
-
16:24
-
16:21
-
16:15
-
15:49
-
15:43
-
15:34
-
15:31
-
15:17
-
15:16
-
14:57
-
14:57
-
14:34
-
14:23
-
14:13
-
14:12
-
14:08
-
14:08
-
14:04
-
14:00
-
14:00
-
13:59
-
13:52
-
13:51
-
13:47
-
13:35
-
13:35
-
13:35
-
13:29
-
13:28
-
13:26
-
13:24
-
13:19
-
13:09
-
12:06
-
12:00