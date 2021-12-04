Клебо прокомментировал 12-е место в коньковой «разделке» на этапе КМ в Лиллехаммере

Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал своё выступление в коньковой «разделке» на 15 км на этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия). Клебо занял 12-е место с 39-секундным отставанием. Ранее Йоханнес стал победителем спринта в свободном стиле.
«Гонка прошла неплохо. Не думаю, что это был мой день. Я прекрасно осознаю значимость вчерашнего спринта. Но в то же время я никогда раньше не был так близок к победителю в классической «разделке» на 15 км. Мне пригодится этот опыт, я на пути к свой лучшей форме.
Сегодня был обычный Крюгер. У него всегда получается плохо в Руке, а на этих выходных он был настороже. Он просто должен перестать ездить в Руку и выкладываться на всех остальных этапах», — приводит слова Клебо TV2.
- 4 декабря 2021
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