Клебо прокомментировал 12-е место в коньковой «разделке» на этапе КМ в Лиллехаммере

Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал своё выступление в коньковой «разделке» на 15 км на этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия). Клебо занял 12-е место с 39-секундным отставанием. Ранее Йоханнес стал победителем спринта в свободном стиле.

«Гонка прошла неплохо. Не думаю, что это был мой день. Я прекрасно осознаю значимость вчерашнего спринта. Но в то же время я никогда раньше не был так близок к победителю в классической «разделке» на 15 км. Мне пригодится этот опыт, я на пути к свой лучшей форме.

Сегодня был обычный Крюгер. У него всегда получается плохо в Руке, а на этих выходных он был настороже. Он просто должен перестать ездить в Руку и выкладываться на всех остальных этапах», — приводит слова Клебо TV2.