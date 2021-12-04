Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Тренер Татьяны Сориной ответил на претензии со стороны Терезе Йохауг

Тренер Татьяны Сориной ответил на претензии со стороны Терезе Йохауг
Комментарии

Егор Сорин, личный тренер и супруг Татьяна Сориной, отреагировал на претензии норвежки Терезе Йохауг. Та после гонки заявила, что российская лыжница, шедшая сзади, цепляла её палки.

«Татьяна сожалеет о произошедшем с Терезе, но ей было нелегко идти в одном ритме с Терезе, потому что техника Татьяны шире, в то время как Терезе идёт чаще. Конечно, такое могло случиться и на спуске, она сожалеет, что так произошло. Я понимаю, что в такой ситуации нелегко сохранять спокойствие. Думаю, эта ситуация должна решаться между двумя лыжницами, а не тренерами», — приводит слова Сорина NRK.

Лыжные гонки. Кубок мира. Лиллехаммер. Женщины. Индивидуальная гонка, свободный стиль, 10 км

1. Фрида Карлссон (Швеция) – 26.58,4
2. Терезе Йохауг (Норвегия) – отставание +0,3 секунды
3. Рози Бреннен (США) + 11,3
4. Хелене Марие Фоссесхольм (Норвегия) +16,0
5. Наталья Непряева (Россия) +28,5…
8. Татьяна Сорина +35,8.

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021