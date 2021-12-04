Тренер Татьяны Сориной ответил на претензии со стороны Терезе Йохауг

Егор Сорин, личный тренер и супруг Татьяна Сориной, отреагировал на претензии норвежки Терезе Йохауг. Та после гонки заявила, что российская лыжница, шедшая сзади, цепляла её палки.
«Татьяна сожалеет о произошедшем с Терезе, но ей было нелегко идти в одном ритме с Терезе, потому что техника Татьяны шире, в то время как Терезе идёт чаще. Конечно, такое могло случиться и на спуске, она сожалеет, что так произошло. Я понимаю, что в такой ситуации нелегко сохранять спокойствие. Думаю, эта ситуация должна решаться между двумя лыжницами, а не тренерами», — приводит слова Сорина NRK.
Лыжные гонки. Кубок мира. Лиллехаммер. Женщины. Индивидуальная гонка, свободный стиль, 10 км
1. Фрида Карлссон (Швеция) – 26.58,4
2. Терезе Йохауг (Норвегия) – отставание +0,3 секунды
3. Рози Бреннен (США) + 11,3
4. Хелене Марие Фоссесхольм (Норвегия) +16,0
5. Наталья Непряева (Россия) +28,5…
8. Татьяна Сорина +35,8.
- 4 декабря 2021
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