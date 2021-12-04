Норвежский тренер: Сорина вела себя неспортивно. Я велел ей прекратить это

Тренер сборной Норвегии Оле Мортен Иверсен прокомментировал конфликт подопечной Терезе Йохауг с россиянкой Татьяной Сориной во время коньковой «разделки» на 10 км на этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия). Иверсен после гонки пообщался с тренером россиянки Егором Сориным.

«По-моему, Сорина вела себя неспортивно. Я велел ей прекратить это. Когда вас постоянно цепляют за палки, вы теряете драгоценные три десятых секунды. Но это всё не имеет значения. Гонка получилась хорошей. Мы уже ничего не можем поделать и протест подавать тоже не будем», — приводит слова Иверсена NRK.

Лыжные гонки. Кубок мира. Лиллехаммер. Женщины. Индивидуальная гонка, свободный стиль, 10 км



1. Фрида Карлссон (Швеция) – 26.58,4

2. Терезе Йохауг (Норвегия) – отставание +0,3 секунды

3. Рози Бреннен (США) + 11,3

4. Хелене Марие Фоссесхольм (Норвегия) +16,0

5. Наталья Непряева (Россия) +28,5…

8. Татьяна Сорина +35,8.