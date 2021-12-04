Егор Сорин раскрыл детали разговора с тренером Йохауг по поводу конфликта спортсменок

Егор Сорин, личный тренер и супруг Татьяна Сориной, раскрыл детали разговора с норвежским тренером Оле Мортеном Иверсеном по поводу конфликта своей подопечной с Терезой Йохауг. Напомним, ситуация произошла во время коньковой «разделки» на 10 км на этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия).

«Он сказал мне, что поведение Татьяны на трассе было плохим. Я объяснил, что иногда такое бывает, особенно когда в таких ситуациях сталкиваются Терезе и другие лыжницы. У них с Татьяной разный стиль, из-за которого подобные наезды на трассе могут произойти. Она сделала это ненамеренно», — приводит слова Сорина Dagbladet.

Напомним, ранее тренер сборной Норвегии Оле Мортен Иверсен прокомментировал конфликт своей подопечной Терезы Йохауг с россиянкой Татьяной Сориной во время коньковой «разделки» на 10 км на этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия).