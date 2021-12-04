Терезе Йохауг отреагировала на слова тренера Татьяны Сориной о конфликте лыжниц
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14-кратная чемпионка мира, трёхкратная обладательница Кубка мира в общем зачёте норвежская лыжница Терезе Йохауг ответила на извинения тренера Татьяны Сориной Егора Сорина.
Напомним, после коньковой «разделки» на 10 км на этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия) Йохауг заявила, что Сорина цепляла её палки. Позднее Сорин принёс извинения Терезе, отметив, что это происходило не специально, а из-за разницы техник лыжниц.
«Да, абсолютно. Я осознаю, что она делала это не нарочно. Вероятно, она устала и пыталась изо всех сил держаться за мной. В такой ситуации вы становитесь не очень терпеливыми. Но ничего страшного, надеюсь, в следующий раз это не повторится», — приводит слова Йохауг NRK.
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