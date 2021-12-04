Тренер сборной России отреагировал на обвинения Терезе Йохауг в адрес Татьяны Сориной

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко оценил высказывание норвежки Терезе Йохауг про россиянку Татьяну Сорину. После «разделки» на этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия), где Йохауг стала второй, норвежка обвинила Сорину, что та активно мешала ей на трассе. В частности, Терезе сказала: «Она реально всё время ездила мне по палкам, несколько раз их цепляла. Это раздражало и вело к тому, что я теряла ритм».



«Я этот момент не видел, но вполне допускаю, что это было, так как у нас контактный вид спорта. Татьяна ведь шла за Йохауг, поэтому вполне возможно, что разок или другой наступила ей на палку. Я не вижу здесь неспортивность. Неспортивность — это когда преградили путь, не пустили, специально бьют по лыжам или по палкам. Но когда на протяжении двух или трёх кругов они идут друг за другом, то вполне вероятно, что она могла коснуться несколько раз», — приводит слова Бородавко «Спорт-экспресс».

Победительницей гонки стала шведка Фрида Карлссон.