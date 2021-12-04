Карлссон — о претензиях Йохауг к Сориной: иногда приятно, когда есть кого винить

Шведская лыжница Фрида Карлссон высказалась о конфликте норвежки Терезе Йохауг с россиянкой Татьяной Сориной во время коньковой «разделки» на 10 км на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия).

После финиша норвежка заявила, что россиянка цепляла её палки, из-за чего она теряла гоночный ритм. Отметим, что гонку выиграла именно Карлссон, обогнав Йохауг на 0,3 секунды. Сорина стала восьмой.

«Никто никогда не выигрывает идеальные гонки, не так ли? Всё всегда очень запутанно. Иногда приятно, когда есть кого винить», — приводит слова Карлссон Expressen.

Ранее в мужской «разделке» на 15 км норвежцы заняли весь пьедестал: победителем стал норвежец Симен Хегстад Крюгер, вторым стал другой норвежец Ханс Кристер Холунд, третьим – Мартин Лёвстрем Нюэнгет. Лучший результат среди россиян показал Алексей Червоткин, который занял четвёртое место.