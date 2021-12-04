Определились составы мужской сборной России на эстафету на этапе КМ в Лиллехаммере
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Стали известны составы сборных России на мужскую эстафетную гонку в рамках второго этапа Кубка мира, который проходит в Лиллехаммере (Норвегия). Соревнования пройдут завтра, 5 декабря. Напомним, что каждая страна имеет право выставить на гонку по две команды.
Россия-1: Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Иван Якимушкин.
Россия-2: Александр Терентьев, Илья Семиков, Артём Мальцев и Сергей Устюгов.
Ранее в мужской «разделке» на 15 км норвежцы заняли весь пьедестал: победителем стал норвежец Симен Хегстад Крюгер, вторым стал другой норвежец Ханс Кристер Холунд, третьим – Мартин Лёвстрем Нюэнгет. Лучший результат среди россиян показал Алексей Червоткин, который занял четвёртое место.
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