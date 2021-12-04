Определились составы мужской сборной России на эстафету на этапе КМ в Лиллехаммере

Стали известны составы сборных России на мужскую эстафетную гонку в рамках второго этапа Кубка мира, который проходит в Лиллехаммере (Норвегия). Соревнования пройдут завтра, 5 декабря. Напомним, что каждая страна имеет право выставить на гонку по две команды.

Россия-1: Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Иван Якимушкин.

Россия-2: Александр Терентьев, Илья Семиков, Артём Мальцев и Сергей Устюгов.

Ранее в мужской «разделке» на 15 км норвежцы заняли весь пьедестал: победителем стал норвежец Симен Хегстад Крюгер, вторым стал другой норвежец Ханс Кристер Холунд, третьим – Мартин Лёвстрем Нюэнгет. Лучший результат среди россиян показал Алексей Червоткин, который занял четвёртое место.