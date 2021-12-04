Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Стали известны составы женской сборной России на эстафету на этапе КМ в Лиллехаммере

Стали известны составы женской сборной России на эстафету на этапе КМ в Лиллехаммере
Комментарии

Стали известны составы сборных России на женскую эстафетную гонку на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия). Соревнования пройдут завтра, 5 декабря. Напомним, каждая страна имеет право выставить на гонку по две команды.

Россия-1: Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.
Россия-2: Яна Кирпиченко, Анастасия Фалеева, Анастасия Рыгалина и Мария Истомина.

Ранее в Лиллехаммере прошла женская коньковая индивидуальная гонка на 10 км. Победу в ней одержала шведка Фрида Карлссон, обогнав норвежку Терезе Йохауг на 0,3 секунды. Тройку призёров замкнула американка Рози Бреннен. Лучший результат среди россиянок показала Наталья Непряева, она заняла пятое место.

Новость по теме
Определились составы мужской сборной России на эстафету на этапе КМ в Лиллехаммере
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021