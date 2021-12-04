Стали известны составы женской сборной России на эстафету на этапе КМ в Лиллехаммере

Стали известны составы сборных России на женскую эстафетную гонку на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия). Соревнования пройдут завтра, 5 декабря. Напомним, каждая страна имеет право выставить на гонку по две команды.

Россия-1: Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.

Россия-2: Яна Кирпиченко, Анастасия Фалеева, Анастасия Рыгалина и Мария Истомина.

Ранее в Лиллехаммере прошла женская коньковая индивидуальная гонка на 10 км. Победу в ней одержала шведка Фрида Карлссон, обогнав норвежку Терезе Йохауг на 0,3 секунды. Тройку призёров замкнула американка Рози Бреннен. Лучший результат среди россиянок показала Наталья Непряева, она заняла пятое место.